شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الاثنين.. أمطار على مكة المكرمة وطقس معتدل على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل، هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وتتأثر بها الأجزاء التهامية من هذه المناطق.

كما تشهد مناطق غرب الرياض نشاطًا في الرياح السطحية خلال ساعات النهار، تؤثر في الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى استقرار الطقس على شرق وشمال المملكة خلال الفترة المحددة. ارتفاع الرطوبة كما نبه "الأرصاد" من ارتفاع نسب الرطوبة الجوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية، ومن سواحل منطقة المدينة المنورة حتى منطقة جازان.

وتكون درجات الحرارة معتدلة في ساعات المساء على مناطق وسط وشمال المملكة، وكذلك على المرتفعات.