شكرا لقرائتكم خبر عن بين دول العشرين.. المملكة الثانية في المؤشر الأممي للبنية التحتية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII، أحد أبرز المؤشرات ضمن مؤشر تطور الحكومة الرقمية EDGI.

وتعكس هذه المرتبة التقدم الملحوظ في البنية التحتية الرقمية في المملكة، وفعالية الإجراءات الحكومية للمملكة لتعزيز الحكومة الإلكترونية.

مقياس مركب

ويُعد المؤشر مقياسًا مركبًا يقيم مدى تطور البنية التحتية للاتصالات في الدول، وهو عنصر رئيس في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الذي يقيس الفعالية العامة لمبادراتها، إذ يعتمد المؤشر على بنية تحتية قوية للاتصالات، وهو ضروري للتنفيذ الناجح لمبادرات الحكومة الإلكترونية.

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ومن الناحية الاقتصادية، تسهم البنية التحتية للاتصالات بشكل رئيس في النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الابتكار.

كما تسهم خدمات الاتصالات في تحسين التعليم والرعاية الصحية، ما يعزز من التنمية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة في المملكة.