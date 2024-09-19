بوتين يدلي بإعلان بشأن إنتاج الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تعمل على زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بنحو عشرة أمثال إلى ما يقرب من 1.4 مليون خلال العام الجاري.

وتركز روسيا في الأزمة الحالية، إلى حد بعيد، على القصف المدفعي والهجمات باستخدام الطائرات المسيرة.

وقال بوتين "تسلمت القوات المسلحة في المجمل نحو 140 ألف طائرة مسيرة من مختلف الأنواع في 2023... ومن المقرر هذا العام زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بصورة كبيرة. أو بالأحرى، إلى ما يقرب من عشرة أمثال".

بوتين يزور منشأة لإنتاج الطائرات المسيرة

وأضاف بوتين، في اجتماع في سان بطرسبرج بخصوص إنتاج الطائرات المسيرة "من يتحرك أسرع لتحقيق تلك المطالب في ساحة المعركة، سينتصر".

وأوضح أن روسيا تحقق تقدما أسبوعيا تقريبا في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وتحتاج أيضا إلى تطوير الدفاعات في مواجهتها، وبالأخص فيما يتعلق بتكنولوجيا رصد الطائرات المسيرة المهاجمة والتشويش عليها ثم إسقاطها.