شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الإنماء بـ100 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) على تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر بقيمة 110% من قيمة التسهيلات.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل والضمانات البنكية. (ضمانات حسن تنفيذ وأداء وضمانات دفعات مستلمة مقدما).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر بقيمة 110% من قيمة التسهيلات.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل والضمانات البنكية. (ضمانات حسن تنفيذ وأداء وضمانات دفعات مستلمة مقدما).