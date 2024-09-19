شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. القبض على مخالفين في محمية الملك خالد والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك خالد الملكية، من القبض على المواطن محمد عبدالله العوني، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، وصقران، و6 كائنات فطرية مصيدة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 ألاف ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5 آلاف ريال.



مخالف في المدينة المنورة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

عقوبة قطع الأشجار

وأكد "الأمن البيئي" أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.