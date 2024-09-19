شكرا لقرائتكم خبر افتتاح المعرض السعودي للفنادق والضيافة ومعرض إندكس السعودية ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة بدعم حكومي استراتيجي يتوج بأكبر تجربة مشتركة للفعاليات على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم افتتاح المعرض السعودي للفنادق والضيافة ومعرض إندكس السعودية ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة أمس، وسط إثارة كبيرة حيث أثبتت نسخة هذا العام أنها الأكبر على الإطلاق، حيث تمتد الفعاليات عبر 6 قاعات في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات مع أكثر من 750 عارض عالمي ومحلي من أكثر من 40 بلد تضم كلاً من إيطاليا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال وتركيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا واليونان وغيرها الكثير.

تعد الشراكة الاستراتيجية لوزارة الاستثمار السعودية مع المعرض السعودي للفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية غاية في الأهمية لأنها تعزز مشهد الضيافة في المملكة، وتجذب الشراكات العالمية، وتساهم في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف السياحية الطموحة للمملكة العربية السعودية.

وأكد سعادة وكيل تطوير الاستثمار في وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية المهندس محمد بن علي الصاحب، أن "شراكة وزارة الاستثمار مع المعرض السعودي للفنادق والضيافة تؤكد التزام الوزارة بتعزيز الاستثمار في قطاع الضيافة، وهو أمر حيوي لتحقيق أهداف رؤية 2030. ويتيح هذا التعاون مع قادة الصناعة مواجهة التحديات واستكشاف الفرص ودفع عجلة الابتكار في سوق سريع التطور. كما يهدف إلى تعزيز مشهد الضيافة في المملكة وجذب الشراكات العالمية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف السياحية الطموحة للمملكة العربية السعودية.

إن الجمع بين قادة الصناعة وأصحاب المصلحة في هذه الفعاليات المشتركة يشجع على التعاون وفرص الاستثمار، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتماشى ذلك مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الشراكات الدولية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الضيافة.

الشريك الاستراتيجي لمعرض إندكس السعودية هذا العام هو هيئة فنون العمارة والتصميم، وهي واحدة من 11 هيئة في وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية. تتولى هيئة فنون العمارة والتصميم مهمة إنشاء ورعاية مجتمع معماري صحي بأصوات متنوعة ومستويات متنوعة من العمق والعمق متجذرة في البحث: تسعى جاهدة لتحسين نوعية الحياة، ليس فقط من أجل مهنة مستدامة ومنصفة، بل لجميع المستفيدين من مهاراتهم في التصميم.

ووفقاً لجاسميت باكشي، نائب الرئيس، قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، "مع هذه المجموعة المذهلة التي تضم أكثر من 190 متحدثاًوخبيراً في الصناعة، يثبت هذا الحدث التجاري الأكثر تأثيراً في المملكة مع التواصل بين الضيافة ومصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في الإضاءة، وإقامة الشراكات، والحصول على تحديثات حول أحدث الاتجاهات، واكتساب رؤى من المؤتمرات الثلاثة والحصول على أحدث الابتكارات".

وقالت لويز بيت، رئيسة قسم التسويق والاتصال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من شركة جيبريت، وهي شركة عارضة في إندكس السعودية: "يعد معرض إندكس السعودية حدثاً مهماً في مجال التصميم والتصميم الداخلي، ومنصة مثيرة لشركة جيبريت لعرض حلول الأنظمة الصحية عالية الجودة والموفرة للمياه. ويستقطب هذا الحدث كبار الشخصيات وقادة الصناعة، مما يجعله مكاناً ممتازا لنا لتقديم أحدث ابتكارات منتجاتنا".

كما تضيف بيت بالقول: "يوفر المعرض فرصة فريدة للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجتمع التصميم، وتلقي تعليقاتهم على أحدث منتجاتنا وإظهار التزامنا بالاستدامة والابتكار في مجال التكنولوجيا الصحية. الاستدامة هي حقاً في جيناتنا، بدءاً من توريد المنتجات واستخدام المنتجات وكذلك في دورة حياة المنتجات".

وزخرت النقاشات بالعديد من المزايا على مدار الأيام الثلاثة، مع 3 مؤتمرات رئيسية تشمل قمة قادة الضيافة، بدعم من الراعي الذهبي هواوي، ومحادثات إندكس للتصميم، التي تم تنظيمها بالتعاون مع GEBERIT وKohler، وقمة مساحة العمل، وهي مبادرة جديدة تضم محادثات لكل من مصممي الديكور الداخلي ومحترفي الإضاءة.

كما علّقت لورا كولر، رئيسة قسم الاستدامة، كوهلر بالقول: “لطالما عملت كوهلر على الاعتقاد بأن الفن – المبدع والهادف - ضروري للنجاح مثل التصميم المبتكر والاستدامة والمواد عالية الجودة".

كوهلر تنضم إلى مجموعة التفكير التنفيذي: التصميم المستدام: دمج الرؤية والهدف والمسؤولية البيئية، كجزء من حوارات التصميم في INDEX Design Talks، لاستكشاف كيف يمكن للتصميم الداخلي أن يتبنى الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، واعتماد أساليب مبتكرة والحفاظ على سلامة التصميم. كما يسلط الضوء على أهمية ابتكار تصميمات داخلية مبهجة من الناحية الجمالية، فضلاً عن كونها مسؤولة بيئياً ومتينة من الناحية العاطفية.

وتؤكد كولر على أن "الفن أساسي لجعل حياة الناس أفضل. من خلال الجمع بين الفن والتصميم والاستدامة، ويمكن الاستمرار في تصميم التصميمات الداخلية والمساحات التي تعالج التحديات المجتمعية مثل تزايد عدد السكان والمدن - كل ذلك مع حماية موارد الكوكب".

وتتضمن فعاليات هذا العام جوائز الفنادق والضيافة التي تحتفي بالمهنيين السعوديين وشركات الضيافة السعودية، والحفل السنوي لجمعية أصحاب المطاعم والمقاهي، وكلاهما يقام في 18 سبتمبر، وتحدي الصندوق الغامض للطهاة (بدعم من جمعية الطهاة السعوديين) حيث سيتنافس كبار الطهاة من الفنادق السعودية البارزة ضد بعضهم البعض. ومسابقة جديدة - إندكس السعودية نجوم المستقبل (التي يتم تنظيمها بالتعاون مع ArchiNet) - مخصصة لدعم طلاب التصميم الداخلي والهندسة المعمارية الموهوبين في جميع أنحاء المملكة.

وتستمر الفعاليات المشتركة "المعرض السعودي للفنادق" و"إندكس السعودية" ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة الذي افتتح أمس حتى 19 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

التسجيل مفتوح مع الدخول المجاني لمحترفي التجارة والصناعة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.thehotelshowsaudiarabia.com و https://www.index-saudi.com و lightingdesign-techexpo.com.