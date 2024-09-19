لماذا تلتحق بمدارس ابدأ الوطنية للذكاء الاصطناعى ببدر ؟

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تفتح مدرسة" إبدأ " الوطنية للعلوم التقنية ببدر، التابعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في نهاية العام بالمدارس مباشرة، ليتم التقديم للمدرسة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أولا : شروط القبول بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، كالاتي :

1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/home

3- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

3_ أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

4- لا يقل مجموعه عن 240 درجة.

5- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات «دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الدقهلية - الإسكندرية - السويس» لن يتم توفير إقامة.

6- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.



ثانيا: تخصصات مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر:

يوجد تخصص واحد فقط بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهو الذكاء الاصطناعي.

ثالثا: المنهج الدراسي بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية في مجال التخصص.

3- التدريب العملي.

رابعا: مميزات مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر

1- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات

2- يحصل الطالب علي شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية/ تخصص ذكاء اصطناعي .

3- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالنضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية.

4- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب.

5- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.

6- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية.

7- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين.

8- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين.

9- مساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.



