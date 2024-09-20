أكرم حسني يكشف كواليس أغنية تيجي نسيب لـ أنغام

" تيجي نسيب" من الأغاني الناجحة التي قدمتها الفنانة أنغام في أحدث ألبوماتها والذي حمل اسم نفس الأغنية، حيث حظيت هذه الأغنية بانشار واسع حتى أصبحت مطلباً أساسياً لجمهورها في الحفلات التي تحييها، إلا أن كواليس هذه الأغنية كانت مختلفة ومميزة وهذا ما كشفه مؤلف كلماتها الفنان أكرم حسني .

" تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي حسن الشافعي.

أكرم حسني يسرد كواليس أغنية "تيجي نسيب"

وشارك النجم أكرم حسني متابعيه عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" مقطع فيديو ظهر من خلاله إيهاب عبد الواحد وهو يقوم بوضع لحن خاص لأغنية" تيجي نسيب"، معلقاً " بناءا علي طلب اخويا و صديقي الملحن المبدع محمود خيامي .. القصه كامله في أول تعليق"

مكالمة هاتفية في الصباح الباكر

في البداية تطرق أكرم حسني في حديثه عن كواليس كتابته لتلك الأغنية، من خلال جلسة جمعته بملحنها إيهاب عبد الواحد كانت عبارة عن سهرة في منزل "أكرم" والتي استمرت لساعات طويلة مع مطلع الفجر، وعقب مغادرة الأخير لمنزله ، جاءت له فكرة كلمات أغنية "تيجي نسيب" وهنا قرر أن يقوم بالاتصال هاتفياً بالملحن إيهاب عبد الواحد الذي انزعج في البداية بسبب عدم أخذه لوقت كافي في النوم ، وعلى الفوز لبى "إيهاب" طلب "أكرم" وجاء له في منزله مرة أخرى.

ليواصل الفنان أكرم حسني حديثه عن كواليس أغنية "تيجي نسيب"، منوهاً على أن الوقت الذي استغرقت فيه كتابة كلمات الأغنية ولحنها هو 5 ساعات فقط، معتبراً نفسه من الأشخاص الذين حالفهم الحظ خاصة وأن من غنتها فنانة ذات احساس راقي ورائع وهى أنغام.

أغنية أخرى بتوقيع أكرم حسني وإيهاب عبد الواحد

وبجانب أغنية " تيجي نسيب"، كان لـ أكرم حسني توقيع آخر في ألبوم أنغام من خلال أغنية " خليك معاها" التي كتب كلماتها أيضاً ولحنها إيهاب عبد الواحد، حيث كشفت الأغنيتان عن جانب فني آخر للنجم أكرم حسني وهو قدرته على تقديم اللون الرومانسي في الأغاني التي يقوم بتأليفها خاصة وأنه من المعروف عن أكرم تقديمه للون الكوميدي في أعماله الفنية، إلا أن هاتين الأغنيتين تضمنت في طيات معانيهما جانباً من العتاب واللوم بين الأحبة.

آخر المشاركات الدرامية لـ أكرم حسني

وكان للفنان آكرم حسني تواجد في موسم دراما رمضان الأخير، من خلال مسلسل "بابا جه" والذي دارت أحداثه حول "هشام" الشخصية التي قدمها أكرم، والذي يجد نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة.

وشاركه بطولة هذا المسلسل عدد آخر من النجوم وهم نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم وآخرين والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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