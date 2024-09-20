الدفاع التركية: تحييد 50 إرهابيًا خلال 7 أيام بما في ذلك شمالي العراق وسوريا

أعلن مستشار العلاقات العامّة والإعلام في ​وزارة الدفاع التركية​ زكي آق تورك، في إحاطة إعلاميّة، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تمكّنت من تحييد 50 إرهابيًّا خلال العمليّات الّتي نفّذتها في الأيّام الـ7 الماضية، بما في ذلك شمالي العراق وسوريا"، مشيرًا إلى أنّ "عدد الإرهابيّين الّذين تمّ تحييدهم منذ بداية العام الحالي حتّى اليوم، وصل إلى 2013".

وتنفّذ القوّات التركيّة عمليّات لمكافحة تنظيم "بي كي كي"، الّذي يتّخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلًا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.