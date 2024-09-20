دوري أبطال أوروبا: موناكو يلحق الخسارة الاولى هذا الموسم ببرشلونة المنقوص

الرياص - اسماء السيد - موناكو : ألحق موناكو الخسارة الأولى هذا الموسم ببرشلونة الإسباني المنقوص عدديا عندما تغلب عليه 2 1 الخميس على ملعب لويس الثاني في الإمارة خلال الجولة الاولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامها الجديد.

وسجل مغنيس أقليوش (16) وجورج غيليخينا (72) هدفي موناكو، ولامين جمال (28) هدف برشلونة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة اثر طرد مدافعه إريك غارسيا.

وجدد فريق الإمارة فوزه على النادي الكاتالوني بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في فترة الاستعدادات للموسم الجديد وفي عقر داره ملعب لويس كومبانيس الاولمبي في برشلونة في 12 آب/أغسطس الماضي.

وهي الخسارة الاولى لبرشلونة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك بعد خمسة انتصارات في خمس مراحل في الليغا.

في المقابل، حقق موناكو فوزه الرابع في مختلف المسابقات هذا الموسم، محافظا على سجله خاليا من الخسارة بعد 3 انتصارات وتعادل في الدوري.

كما حقق فريق الامارة فوزه الاول على النادي الكاتالوني في ثلاث مواجهات بينهما في المسابقة القارية العريقة بعد خسارتين في دور المجموعات في موسم 1993 1994 الاولى 0 2 في برشلونة، والثانية 0 1 في موناكو.

وخاض برشلونة المباراة في غياب نجم خط وسطه الوافد حديثا من لايبزيغ الالماني داني أولمو بسبب الإصابة.

وكانت اول محاولة خطيرة لموناكو عندما تلقى الجناح الدولي المغربي الياس بن الصغير كرة في الجهة اليسرى فتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بيمناه بين يدي حارس المرمى الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن (7).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة مبكرة وتحديدا بعد تسع دقائق و32 ثانية بطرد مدافعه غارسيا لإعاقته الياباني تاكومي مينامينو عندما كان في طريقه الى الانفراد بتير شتيغن بعدما قطع كرة مررها الاخير الى مدافعه (10).

وهي أسرع حالة طرد في صفوف برشلونة في تاريخ مشاركاته في المسابقة القارية العريقة.

وأهدر السويسري بريل إمبولو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة خاطئة من بيدري أمام المرمى، فسيطر عليها وسددها برعونة بين يدي تير شتيغن (15).

ولم يتأخر موناكو في افتتاح التسجيل عندما استغل الجزائري الأصل أقليوش كرة عرضية طويلة من منتصف الملعب من المدافع البرازيلي فاندرسون، فانطلق وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالمدافع أليخاندرو بالديه وراوغ بيدري وسددها بين 3 لاعبين زاحفة بيسراه على يسار تير شتيغن (16).

ونجح جمال في إدراك التعادل في أول هجمة لبرشلونة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مارك كاسادو فانطلق وسددها بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس السويسري فيليب كوهن (28).

وهو الهدف الاول لجمال في 11 مباراة في دوري الابطال وبات ثاني أصغر هداف في صفوف النادي الكاتالوني (17 عاما و68 يوما) في المسابقة القارية العريقة خلف أنسو فاتي (17 عاما و40 يوما).

وتابع موناكو أفضليته في الشوط الثاني، وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لفاندرسون من خارج المنطقة الى ركنية لم تثمر (58).

ونجح البديل إيلينيخينا في إضافة الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من فاندرسون فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها قوية بيسراه فشل تير شتيغن في التصدي لها فعانقت شباكه (72).

وأجرى فليك ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإشراكه فيران توريس وجيرارد مارتين وسيرجي دومينغيس مكان باو كوبارسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وجمال.

وتابع تير شتيغن تألقه بتصديه لتسديدة قوية من زاوية صعبة للبديل الدولي الأميركي فولارين بالوغون (81).

وحصل موناكو على ركلة جزاء اثر عرقلة بالوغون داخل المنطقة من المدافع إينيغو مارتينيس، لكن الحكم ألغاها بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (85).

ويلتقي برشلونة في الجولة الثانية مع ضيفه يونغ بويز السويسري، وفي الثالثة مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يحل ضيفا على النجم الأحمر الصربي ويستضيف بريست الفرنسي، ويرحل الى لقاء بوروسيا دورتموند الالماني، ثم بنفيكا البرتغالي، ويستقبل أتالانتا الإيطالي.