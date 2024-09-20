تعرف على آليات زيادة إنتاجية وصادرات شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية

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‏تعكف وزارة قطاع الأعمال العام، على زيادة إنتاجية شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ؛لتوفير احتياجات السوق المحلي من جانب ،وزيادة الصادرات من جانب آخر .. حيث وجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بسرعة تطوير مصانع وشركات الأدوية خاصة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية..

تعرف على آليات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة الصادرات:

1- تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية.



2- العمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة.

3 - رفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

4- تعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

5- دراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.

6- الاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية.

7- الإسراع في تطبيق مشروع "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.