رويترز عن وزير اقتصاد تايوان: مكونات أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان لم تصنع لدينا

افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن وزير اقتصاد تايوان، بأن "مكونات أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان لم تصنع لدينا".

وقام محققون تايوانيون بتفتيش أربعة مواقع في إطار تحقيق محلي في مصدر أجهزة الاتصال "بايجر" التي كانت في حوزة عناصر من حزب الله، وأدى انفجارها الى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

وأعلنت شركة غولد أبولو التايوانية، امس، أن "أجهزة البايجرز التي انفجرت من صنع شريكها المجري"، لكنّ بودابست أعلنت أنّ شركة "بي ايه سي" التي قُدّمت على أنها تنتج أجهزة الاتصال المستخدمة من حزب الله، هي وسيط تجاري بدون موقع إنتاج أو عمليات في المجر".