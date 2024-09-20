الخطوط القطرية: يمنع على جميع المسافرين من بيروت نقل جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة

أكّدت "الخطوط الجوية القطرية"، أنّ "بناءً على التوجيهات الصادرة من المديرية العامة للطيران المدني في الجمهورية اللبنانية، يمنع على جميع المسافرين من بيروت- مطار بيروت الدولي، نقل أي جهاز "Pager" أو "Walkie Talkie" على متن الطائرة. وينطبق الحظر على كل من الأمتعة المسجلة والمحمولة، وكذلك الشحن الجوي، وسيتم تطبيقه حتى إشعار آخر".

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