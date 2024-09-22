شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كيما تنفى تسببها فى تلوث مياه النيل في أسوان والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، إنها ليست لها علاقة تماما ونهائيا بالأحداث الجارية في أسوان، والمتعلقة بتلويث مياه الشرب وحدوث بعض الإصابات.



وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها تخضع للمتابعة الدورية من الجهات الرقابية على البيئة والصحة المهنية، وتتبع البرامج اللازمة للمعالجات للصرف الصناعي، والذي يتم توجيهه إلى محطة العلاقي للصرف الصحي، والتابعة لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسوان.