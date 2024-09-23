شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.51 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.52 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت، 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.