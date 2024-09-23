ارتفاع الذهب إلى 2625.71 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية الآسيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم، وسط علامات في السوق تشير إلى أن المزيد من تخفيضات سعر الفائدة يلوح في الأفق، إضافة إلى استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2625.71 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة إلى 2643.90 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، إلى 31.06 دولارًا للأونصة، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.8 في المئة إلى 967.81 دولارًا، بينما هبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1053.67 دولارًا.

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