ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 75.09 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 60سنتًا، أو 0.8 % إلى 75.09 دولارًا للبرميل عند الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 64 سنتًا، أو 0.9 %، إلى 71.64 دولارًا.

وسجل الخامان ارتفاعًا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأمريكية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين. وصعدت الأسعار الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي. وحدّت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة، وهما من أكبر المستهلكين، من المكاسب.

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