شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«الصناعات الجيرية» تنضم إلى برنامج التنافسية الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الجيرية أن شركتها التابعة (شركة استرا للتعدين المحدودة) قد تقدمت بطلب انضمامها إلى برنامج التنافسية الصناعية من خلال توقيع "الاتفاقية الإطارية لتنافسية القطاع الصناعي".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الاتفاقية تقديم عدد من الحلول الفورية والتطويرية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة العربية السعودية، وعليه فإن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج انخفضت من 6% إلى 2%.
وأوضحت أن الأثر المالي يتمثل في انخفاض الأثر في تشغيل مصنع الشركة على إجمالي التكلفة من زيادة قدرها 6% قبل توقيع الاتفاقية لتصبح الزيادة تقريباً 2% بعد توقيع الاتفاقية، وذلك ابتداءً من 01-01-2024م.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات الجيرية قد أعلنت بتاريخ 20-05-2024م الموافق 12-11-1445هـ عن انتهائها من إجراءات شراء حصص رأس مال شركة استرا للتعدين المحدودة وبنسبة 100%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الاتفاقية تقديم عدد من الحلول الفورية والتطويرية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة العربية السعودية، وعليه فإن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج انخفضت من 6% إلى 2%.
وأوضحت أن الأثر المالي يتمثل في انخفاض الأثر في تشغيل مصنع الشركة على إجمالي التكلفة من زيادة قدرها 6% قبل توقيع الاتفاقية لتصبح الزيادة تقريباً 2% بعد توقيع الاتفاقية، وذلك ابتداءً من 01-01-2024م.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات الجيرية قد أعلنت بتاريخ 20-05-2024م الموافق 12-11-1445هـ عن انتهائها من إجراءات شراء حصص رأس مال شركة استرا للتعدين المحدودة وبنسبة 100%.