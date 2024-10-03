أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، بأن "ليلة من أعنف الليالي مرت على أهالي بلدات ابل السقي، جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك وديرميماس، اذ لم تتوقف الغارات والقصف المدفعي الذي تتعرض له بلدات الخيام، كفركلا، سهل مرجعيون، مجرى نهر الليطاني، منطقة الخردلي ومحيط المطلة".
واشارت الى أن "الطيران المسيّر الاسرائيلي لم يفارق اجواء المنطقة ويسمع بين الحين والآخر طلقات الأسلحة الرشاشة".
كانت هذه تفاصيل خبر قصف عنيف ليلا على قرى في قضاء مرجعيون والطيران المسيّر لم يفارق اجواء المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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