"النشرة": إصابات بغارة إسرائيلية على أرنون واستهداف المنطقة بين البازورية وعين بعال

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا المنطقة الواقعة بين البازورية وعين بعال"، مشيرًا إلى "وقوع إصابات نتيجة غارة إسرائيليّة على بلدة أرنون".

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