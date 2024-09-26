شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرت شركة البلاد المالية عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجراء علملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. إ
ونوهت بجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 22 -03-1446هـ الموافق 25-09-2024 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجراء علملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. إ
ونوهت بجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 22 -03-1446هـ الموافق 25-09-2024 م.