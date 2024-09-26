شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية