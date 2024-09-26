الاقتصاد

«بن داود»: تعيين «الأهلي المالية» صانع سوق لأسهم الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود»: تعيين «الأهلي المالية» صانع سوق لأسهم الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة بن داود القابضة، أمس، تعيين شركة الأهلي المالية وعميلهم كيو أم أم كصانع سوق لسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التعيين لدعم مستويات السيولة في تداولات السهم، فيما يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة. علماً بأن مدة التعيين تمتد12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.
وستعلن الشركة عن التطورات الجوهرية في هذا الشأن في حينه.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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