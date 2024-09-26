الاقتصاد

عمومية «المجتمع الطبية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المجتمع الطبية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي تم عقده عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك، مساء أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم المواد لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة شروط ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا