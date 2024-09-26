“الاستثمار في التنمية المستدامة”.. ورشة عمل بهيئة تطوير المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أمس، ورشة عمل بعنوان “الاستثمار في التنمية المستدامة” بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، في إطار مشروع “مدن أهداف التنمية المستدامة”، بحضور عددٍ من الجهات المحلية من القطاعين العام والخاص، بمقر الهيئة.

واستعرضت الورشة، خطوات عملية حول تحقيق أقصى تأثير اقتصادي لأهداف التنمية المستدامة؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، واستعراض أفضل التجارب والأساليب المختلفة التي يمكن من خلالها أن يسهم رصد أهداف التنمية المستدامة في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي للمدينة المنورة، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها.

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