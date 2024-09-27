شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 28.38 نقطة، ما نسبته 1.00%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2858.03 نقطة. وبدوره.
كما يأتي مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل 971.11 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 2858.03 نقطة. وبدوره.
نتائج بورصة موسكووأغلق مؤشر RTS على صعود بمقدار 6.47 نقاط، أي بنسبة 0.67%.
كما يأتي مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل 971.11 نقطة.