الإسكندرية للتكرير تفوز بالمركز الثاني فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

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فازت شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك ) إحدى شركات قطاع البترول بالمركز الثانى فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وذلك من خلال المشاركة بمشروع (استخدام الهيدروجين كوقود بالغلاية بدلاً من استخدم الغاز الطبيعى والذى يسهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون مما يحافظ على البيئة ويقلل البصمة الكربونية للشركة ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030)

يأتي ذلك فى إطار مشاركة الشركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة هذا العام، وهى إحدى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى عام ٢٠٢١ والتى تهدف إلى تشجيع المشروعات التى تهتم بالبعد البيئى والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة.



وتسلم الجائزة عن شركة انربك المهندس سيد الراوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال مراسم الاحتفال التى شهدها الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية والدكتور أحمد رزق المدير التنفيذى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر.

وتعبر هذه الجائزة على قدرة قطاع البترول للدفع بعجلة الاقتصاد الوطنى من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤيه مصر 2030، لتستمر أنربك كإحدى شركات قطاع البترول المصرى العملاق بالمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على البيئة.