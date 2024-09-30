شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الكندي الطبي»: شراء 500 ألف سهم وتخصيصها لـ«برنامج الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي للجمعية العامة غير العادية، أمس، بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 500 ألف سهم من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على إضافة المادة للنظام الأساس والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم يدعم أهداف الشركة الاستراتيجية لتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
ونوهت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
وأشارت إلى أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وكذلك بعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة، وسيتم إرفاق تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
وأوضحت أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.
وتمتد خبرة الحربي لأكثر من 15 سنة في حوكمة الشركات والأعمال التجارية، وهو حاصل على درجة الماجستير بالقانون التجاري ومستشار قانوني متخصص وعضو في عدد من مجالس الإدارة ولجان شركات مساهمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم يدعم أهداف الشركة الاستراتيجية لتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
ونوهت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
وأشارت إلى أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وكذلك بعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة، وسيتم إرفاق تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
وأوضحت أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.
تعيين عضو في لجنة المراجعةوقرر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي تعيين حمود بن سعود الحربي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراّ من تاريخ 29/ 09/ 2024م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 27/ 12/ 2025م.
وتمتد خبرة الحربي لأكثر من 15 سنة في حوكمة الشركات والأعمال التجارية، وهو حاصل على درجة الماجستير بالقانون التجاري ومستشار قانوني متخصص وعضو في عدد من مجالس الإدارة ولجان شركات مساهمة.