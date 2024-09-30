استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينتي دير البلح، ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع، ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف على الخليج 365 الشرقية والشمالية من مخيم البريج وسط القطاع.

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