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استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ورفح

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينتي دير البلح، ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع، ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف على الخليج 365 الشرقية والشمالية من مخيم البريج وسط القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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