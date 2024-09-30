شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 5 أعضاء لمجلس إدارة «الرشيد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (13.690.184) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023 م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (76.502.176) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في (30/06/2024م).
وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 07/10/2024م ومدتها 4 سنوات تنتهي بتاريخ 06/10/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: بدر آل رشيد، وحمد آل رشيد، ومحسن آل رشيد، وفارس الفارس، والعباس آل مساعد.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم، والموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.
وتضمنت النتائج: الموافقة على حذف المادة (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (13.690.184) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023 م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (76.502.176) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في (30/06/2024م).
وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 07/10/2024م ومدتها 4 سنوات تنتهي بتاريخ 06/10/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: بدر آل رشيد، وحمد آل رشيد، ومحسن آل رشيد، وفارس الفارس، والعباس آل مساعد.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم، والموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.
وتضمنت النتائج: الموافقة على حذف المادة (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.