مصر تستضيف غدا النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)

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تنطلق غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI) التي تستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وبتنظيم من مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية وأن يلقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث الدولى الكبير وفقا لما نقلته صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

هذا وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بنظام البنية التحتية العامة الرقمية من القطاع الحكومى والصناعة والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى فهم موحد فيما يخص البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى في سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى.

وتتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التى تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع لنظام البنية التحتية العامة الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التي تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية العامة الرقمية حول العالم.

كما ستشهد فعاليات القمة استعراض التقدم الذي احرزته الدول في تبنّي مبادئ البنية التحتية العامة الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة السريعة التغيير والواسعة لهذه المنظومة ودورها في تحقيق التحول الرقمي على المستويين المحلى والعالمي.



