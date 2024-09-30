شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تنظم برنامج سيكولوجية إدارة الأعمال الرقمية للعاملين بالوزارات والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات البرنامج التدريبي "سيكولوجية إدارة الأعمال الرقمية" الذي استهدف مجموعة من القيادات والعاملين بالوزارات والهيئات العامة.

وجاء البرنامج في إطار جهود الوزارة لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية والإدارية المتسارعة في ظل بيئة العمل الرقمية الجديدة. وركز البرنامج على نموذج التميز المؤسسي الحكومي والقيادة الاستراتيجية وعقلية التحول الرقمي وكيفية توقع التغيير وتبنيه، وتعزيز مهارات العمل الجماعي الرقمي لتحقيق أعلى معدلات التميز الرقمي التشغيلي.

وتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في التهيئة الرقمية للقيادات والعاملين للتكيف مع المتغيرات المؤسسية المرتبطة بالتحول الرقمي ومواكبة تطورات بيئة العمل الرقمية الجديدة وما تفرضه من فرص وتحديات، ذلك لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها.

وتضمن البرنامج مجموعة من المعارف والمهارات التي تسهم في تنمية الاتجاهات والسلوكيات الرقمية للعاملين بمؤسسات الدولة من وزارات ومحافظات وهيئات عامة لتعظيم الاستفادة الوظيفية والمؤسسية من التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحسين التواصل المؤسسي الرقمي، والمساهمة في خلق نموذج عمل كفء وفعال ومستدام للوصول إلى مؤسسات رقمية تفاعلية وتشاركية آمنة ومنتجة ومستدامة.

وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات انتهت من نشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات للعاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة بالوزارات والهيئات العامة والمحافظات من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 147041 موظف. كما نفذت برامج لتنمية المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية للعاملين بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 79629 شهادة تدريبية لضمان استدامة أعمال التحول الرقمي واستمرارية منظومة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية.

وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ مجموعة من البرامج العامة والتخصصية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع 9607 شهادة تدريبية. كما شملت جهود الوزارة أيضًا تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة بواقع 57340 شهادة تدريبية، ذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة كافة المحافظات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامة الأعمال.

وتأتي تلك الجهود في إطار سعي الوزارة إلى بناء مصر الرقمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة بشكلٍ تفاعلي آمن ومنتج ومستدام لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية.