شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: زيادة الطاقة الاستيعابية بمراكز بيانات بقيمة 82.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" استلام تعميد بطلبات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بشركة السعودي الفرنسي كابيتال بقيمة تقدر بنحو 82.553 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 1442/11/24 الموافق 04/07/2021 توقيع عقد مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لمراكز البيانات مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) كمدير لصندوق الاستثمار الخاص المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيستثمر في امتلاك ستة مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية.
ونوهت الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية في حينه.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 1442/11/24 الموافق 04/07/2021 توقيع عقد مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لمراكز البيانات مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) كمدير لصندوق الاستثمار الخاص المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيستثمر في امتلاك ستة مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية.
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