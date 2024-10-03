شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يوقع مذكرة تعاون مع نظيره القطري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الخميس، مع نظيره القطري على الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماع 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، في العاصمة القطرية الدوحة.
وخلال التوقيع، أكّد وزير المالية أن المذكرة تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وقطر في المجال المالي، بما في ذلك السياسات المالية الكلية، والأنظمة والتشريعات في القطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار الكواري إلى أهمية هذه المذكرة ودورها الفعّال في تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين.
وخلال التوقيع، أكّد وزير المالية أن المذكرة تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وقطر في المجال المالي، بما في ذلك السياسات المالية الكلية، والأنظمة والتشريعات في القطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار الكواري إلى أهمية هذه المذكرة ودورها الفعّال في تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين.