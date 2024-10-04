كوستا: جوميز مُعجب بأدائي.. ولا أحد يستطيع رفض الانضمام للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض فريق كبير ولا يستطيع أحد رفض الانضمام له.

وقال كوستا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز معجب بأدائي وأخطر وكيلي برغبة الزمالك في ضمه، وأطمح بالتواجد في منتخب غينيا بيساو الأول في المستقبل".

وأضاف: "الزمالك يضم مدافعين مميزين والمثلوثي لاعب رائع، ولعبت في مركز وسط الملعب من قبل".



في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، قبل القرعة التي حدد لها يوم الإثنين المقبل لمنافسات دور المجموعات من البطولة.

وجاء نادي الزمالك في التصنيف الأول من المنافسات باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

وضم التصنيف الأول للبطولة أنديبة الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

بينما ضم التصنيف الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي .

وجاء المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي .

وضمت التصنيف الرابع : لواندا سول واف سي برافوز من أنجولا وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويخوض الزمالك منافسات الكونفدرالية منتشيًا بتحقيقه لقبها الأخير ، كذلك بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي.