شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب رغم قوة الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

إعانة البطالة

قطاع الخدمات

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الخميس في ظل الإقبال على الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه حد ارتفاع الدولار والعائد على السندات الأمريكية من صعود المعدن الأصفر.وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 10ر102 نقطة قبل أن يتراجع قليلا إلى 93ر101 نقطة وهو ما يزيد بنسبة 25ر0% عن مستواه أمس.وارتفع سعر الذهب بمقدار 10 دولارات أي بنسبة 4ر0% إلى 10ر2657 دولار للأوقية تسليم أكتوبر الحالي.كما ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 561ر0 دولار أي بنسبة 77ر1% إلى 189ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 1015ر0 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 4945ر4 دولار للرطل.وعلى صعيد البيانات الاقتصادية ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بسيطة بعد تراجعه في الأسبوع السابق إلى أقل مستوياته منذ 4 شهور.وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع بواقع 6000 طلب إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر الماضي، مقابل 219 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 220 ألف طلب مقابل 218 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.كما أظهرت بيانات معهد إدارة الإمدادات الأمريكي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريبا.وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 9ر54 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 7ر51 نقطة مقابل 5ر51 نقطة أغسطس السابق.وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.ومع الارتفاع الأكبر من المتوقع وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ سجل 55 نقطة في فبراير 2023.