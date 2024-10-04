شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صحي أمريكي يحذر من زيادة وتيرة تفشي الأوبئة.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جون نكينجاسونج كبير مسؤولي المكتب الأمريكي للأمن الصحي العالمي والدبلوماسية، إن أول حالات إصابة مسجلة بفيروس ماربورج في رواندا، وهي حمى نزفية تشبه الإيبولا، تعد إشارة جديدة على أن وتيرة تفشي الأمراض الخطيرة التي تنتقل عن طريق الحيوانات سوف تصبح أكثر تكرارًا في عالم يزداد ترابطًا.

وقالت وزارة الصحة الرواندية، إن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب المرض الذي تنقله الخفافيش المصرية، وإن 25 شخصًا آخرين، منذ تفشي المرض، يخضعون للعزل في وحدة للعناية المركزة في العاصمة كيجالي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

الأمراض حيوانية المنشأ

وكان هناك توقع منذ عقود، بزيادة وتيرة تفشي ما يسمى "الأمراض حيوانية المنشأ" أي الأمراض التي تحملها الحيوانات وتنتقل من وقت لآخر إلى البشر، مع تزايد عدد السكان وتطور وسائل النقل.



وقال جون نكينجاسونج، في مقابلة أجريت معه في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا: "إنه اختلال في التوازن البيئي، إذ تنتقل الأمراض في الأساس إلى مناطق لم تنتشر فيها من قبل".