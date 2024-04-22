بعد الانقسام الأخير: تعرف على تكلفة تعدين واحد بيتكوين

يعد نشاط تعدين البيتكوين عملية مكلفة وتزداد تكلفته مع الوقت، خصوصا بعد الانخفاض الأخير الذي خفض مكافآت التعدين.

بحسب CoinShares، فإن تكلفة تعدين عملة بيتكوين واحدة تصل حاليا إلى حوالي 53,000 دولار، وهذا هو المتوسط الذي تنفقه الشركات الكبرى في مجال التعدين للحصول على واحد بيتكوين.

الانقسام، أو “الهالفينغ”، يعني أن القائمين بالتعدين يحصلون على نصف المكافأة مقابل التحقق من صحة الكتل، مما يزيد العبء المالي نظرا لأنهم يحصلون على كمية أقل من البيتكوين بينما تبقى تكلفة التشغيل كما هي، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء.

التوقعات تشير إلى أن الطاقة الإجمالية المطلوبة لتعدين البيتكوين قد تصل إلى 700 إكساهاش بحلول عام 2025، مما يشير إلى زيادة في الطلب على الطاقة لتشغيل الشبكة.

ومع ذلك، قد يؤدي الانقسام إلى تعطيل تشغيل بعض آلات التعدين الأقل فعالية، مما قد يخفض هذا الرقم بنحو 10%.

على الجانب المشرق، ينتقل العديد من المعدنين إلى مناطق تتوفر فيها طاقة أرخص، مثل استغلال الغاز الطبيعي المهدر، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في البلدان التي تتمتع بثبات في أسعار الطاقة.

هذه التغييرات قد تشكل نقطة تحول تؤثر على الشبكة على المدى الطويل.

بعد الانقسام من المتوقع أن تزيد تكلفة تعدين البيتكوين، مما يضاعف النفقات مثل تكلفة الكهرباء والمعدات، رغم استقرار سعر الكيلووات/ساعة.

يعمل المعدنون حاليا على تحسين شروط شراء المعدات والحصول على مصادر طاقة بتكلفة أقل لمواجهة هذه التحديات، ويستخدمون الأموال الإضافية من السوق لسداد الديون والتحضير لمستقبل صناعة التعدين.

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