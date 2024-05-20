تغطية حدث Crypto Expo دبي 2024

نشرنا قبل أيام نيتنا المشاركة في حدث ومؤتمر كريبتو اكسبو (Crypto expo) دبي 2024 كشريك إعلامي.

اليوم 20 مايو هو اليوم الأول من المؤتمر الذي يعد واحد من أكبر الأحداث في المنطقة العربية.

حضرنا المؤتمر بشكل مبكر حيث توجهنا نحو مكان انعقاده في المركز التجاري العالمي في دبي.

سجلنا الدخول في البوابة كشريك إعلامي وحصلنا على شارة الدخول:

انتقلنا لردهة الحدث والتي صففت بطريقة منظمة وجذابة:

بالنسبة للحضور فكانو من أماكن وجنسيات مختلفة: الهند، الإمارات، روسيا، الفلبين، سلطنة عمان، باكستان، إيران، أستراليا، السعودية، الجزائر، بولندا…

الجميع شغفهم الكريبتو والبلوكشين ويريدون الغوص والتعمق أكثر في هذا المجال الواسع والمثير.

بالنسبة لطبيعة الشركات العارضة فكانت بأنشطة ومجالات مختلفة مع غلبة شركات التداول والمحافظ الرقمية، مع حضور أقل لشركات التعدين.

بالنسبة للقاعة الرئيسية فخصصت للمتحدثين والممولين للحدث ليتحدثو عن مشاريعهم وأهدافها ومنهم من بدأ في جمع التمويل بالفعل مع الوصول لمراحل متقدمة في المشروع ومنهم من أطلق شبكة البلوكشين التجريبية والبيع الأولي للعملة في انتظار الحصول على التمويل اللازم لإكمال وتطوير المشروع أكثر.

بشكل عام يمكن القول أن الحدث مميز من ناحية التنظيم والإدارة مع حضور أقل من المتوقع (على الأقل في الصباح).

ومثلما أسلفنا الذكر فإن مؤتمر crypto expo من الأحداث الكبيرة والتي تعقد في أماكن مختلفة من العالم.

الحدث مستمر حتى يوم غد 21 مايو ولمن يود الحضور فيمكن ذلك من خلال حجز تذكرة من الموقع الالكتروني الخاص بالحدث.