مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة يجرون تعديلات على نماذج وطلبات هيئة SEC: متى موعد الإطلاق؟

في 22 مايو، أعلن “جيمس سيفارت”، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في “بلومبرغ”، عن تقديم خمسة من مصدري صناديق الاستثمار المتداولة المحتملين للإيثيريوم (ETH) تعديلاتهم على النموذج 19b-4 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

قدمت كل من شركة “Fidelity” و”VanEck” و”Invesco Galaxy” و”Ark 21Shares” و”Franklin” تعديلاتهم عبر بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE).

كما قدمت “Grayscale” تحديث للنموذج 19b-4 الخاص بـ “Ethereum Mini Trust” في وقت سابق من اليوم نفسه.

التعديلات تأتي بعد نصيحة هيئة SEC:

جاءت هذه الموجة من النشاط بعد نصيحة هيئة الأوراق المالية والبورصات بتقديم النماذج المعدلة بحلول 21 مايو.

ويعتبر النموذج 19b-4 نموذج يُقدَّم من مصدري صناديق الاستثمار المتداولة والبورصات يقترح تغيير القواعد أو تقديم منتجات جديدة، مثل صناديق التداول الفورية (ETP).

من المقرر أن يكون 23 مايو الموعد النهائي الأول للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة أو رفضها لصندوق “VanEck Spot Ethereum ETF”.

أكد “سيفارت” أن الطريق لا يزال طويل قبل الإطلاق الفعلي لصناديق الاستثمار المتداولة، موضحا أن التسجيلات تثبت صحة الشائعات والتكهنات.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على جميع نماذج 19b-4، ومن ثم يجب أن توافق الهيئة على طلبات S-1، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر قبل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة.

وقال “سيفارت”:

نرى مفاهيم خاطئة واسعة النطاق بأن الموافقة تعني الإطلاق الفوري لصناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم. هذا ليس بالضرورة الحال. ستكون هناك أيام على الأقل، وربما أسابيع أو أشهر، بين الموافقة والإطلاق.

التعديلات الرئيسية على النماذج:

تضمنت التعديلات الرئيسية إزالة أي معلومات متعلقة بحصص الإيثيريوم من إيداعات صناديق الاستثمار المتداولة، وذلك بسبب اعتراضات هيئة الأوراق المالية والبورصة على هذه المنتجات.

إذا تمكن المصدرون من إدراج حصص الايثيريوم في الصناديق، فقد يقدمون للمستثمرين عوائد أكبر، لكن الهيئة التنظيمية ما زالت تصر على أن الإيثيريوم يعد ضمان.

رفع “سيفارت” احتمالات الموافقة إلى 75% بعد أن كانت 25% في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفع سعر الايثيريوم إلى ما فوق 3800 دولار في 21 مايو، مدفوع بالطلب على صناديق الاستثمار المتداولة.

وقد حافظ الايثيريوم على مكاسبه وتم تداوله عند 3750 دولار وقت كتابة هذا المقال.

حقق سعر الايثيريوم نسبة زيادة بلغت 31٪ خلال الأسبوع الماضي، معظمها تحقق في يوم واحد.

ومع ذلك، لم تتمكن عملة البيتكوين من الحفاظ على مكاسبها، حيث انخفضت إلى ما دون 70,000 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية صباح الأربعاء.

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