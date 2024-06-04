اليوم موعد إطلاق أول صندوق ETF بيتكوين فوري في أستراليا

اليوم 4 يونيو هو الموعد المنتظر لإطلاق شركة إدارة الاستثمار الأسترالية “Monochrome Asset Management” أول صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) في أستراليا.

وفقا للإعلان، سيكون صندوق Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) أول صندوق يحتفظ بعملة البيتكوين بشكل مباشر في أستراليا.

تم اتخاذ التدابير المناسبة لإدراج صندوق الاستثمار المتداول (ETF) للتداول في بورصة “Cboe Australia” في 4 يونيو.

جدير بالذكر أنه وفي وقت سابق حصلت شركة “Monochrome” حصلت على الموافقة لإطلاق صندوق ETF البيتكوين الفوري في أغسطس 2022؛ ومع ذلك، كان الهدف من الصندوق هو منح المستثمرين تعرض مباشر لعملة البيتكوين والإيثيريوم والعملات المشفرة الأخرى، لتُعدل الخطة فيما بعد ويخصص للبيتكوين وحسب.

على مدار السنوات الماضية، أصدرت العديد من الشركات الأخرى صناديق استثمار متداولة للبيتكوين والتي تحتفظ بشكل غير مباشر بالبيتكوين أو تكتسب التعرض للعملات الرقمية من خلال المنتجات الخارجية.

يأتي التطور الأخير في الوقت الذي توافق فيه العديد من البلدان الأخرى على إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية، مما يوفر للمستثمرين تعرض مباشر للعملة المشفرة.

أدى نجاح الموجة الأولى من صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى إطلاق موجة انتشرت عبر عدة مناطق مثل هونغ كونغ وأستراليا.

شهدت هونغ كونغ أول صناديق استثمار فورية للبيتكوين في 30 أبريل، ويتوقع المحللون أن تقوم المزيد من الدول بإعطاء الضوء الأخضر لمنتجات مماثلة في الأشهر المقبلة.

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