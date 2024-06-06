جنون عملات الميم: عملة BRETT تحقق أعلى مستوياتها بعد إعلان إدراجها على منصة KuCoin

بينما شهدت معظم العملات المشفرة استقرارا أو تراجع طفيف خلال 24 ساعة الماضية، استمرت بعض العملات الرقمية في تسجيل زيادات ملحوظة.

من بين هذه العملات الرقمية المتألقة عملة “بريت” (BRETT) التي تحمل طابع الضفدع، والتي وصلت إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق بأكثر من 0.14 دولار وفقا لبيانات CoinGecko.

وقد تجاوزت قيمتها السوقية لفترة وجيزة حاجز 1.4 مليار دولار قبل أن تستقر عند 1.35 مليار دولار.

وتقف العملة حاليا عند المرتبة 80 على قائمة CoinGecko من حيث القيمة السوقية الإجمالية.

تزامن هذا الارتفاع الملحوظ مع قرار منصة KuCoin بإدراج زوج تداول BRETT/USDT.

إضافة إلى ذلك، أطلقت المنصة حملة ترويجية تشمل توزيع 1,200,000 عملة BRETT للاحتفال بهذه المبادرة.

سيحصل المستخدمون على مكافآت بالعملات الرقمية BRETT مقابل دعوة آخرين للانضمام إلى المنصة.

تشمل منصات تداول العملات المشفرة الرائدة الأخرى التي أتاحت تداول BRETT سابقا Bitget وBitMart وGate.io وغيرها.

على منصة Crypto X، يتوقع المستخدمون أن الاتجاه الصعودي لعملة BRETT لم ينته بعد.

الهوس بعملات الميم:

ليست BRETT هي العملة الرقمية ذات طابع الميم الوحيدة التي تصدرت العناوين في الآونة الأخيرة.

حيث اقتربت القيمة السوقية لهذه الفئة من العملات من 70 مليار دولار، مع تحقيق عملات مثل Pepe (PEPE) وFloki Inu (FLOKI) والعديد من عملات PolitiFi ارتفاعات مذهلة.

ورغم الفرص الكبيرة التي توفرها عملات الميم لتحقيق أرباح في وقت قصير، إلا أن التداول بها يحمل مخاطر كبيرة أيضا بسبب التقلبات الشديدة التي تشتهر بها هذه الفئة من العملات.

اقرأ أيضا:

هل سنرى قريبا صندوق ETF لعملات الميم مثل عملة BONK: رئيس هيئة SEC يجيب!

مشروع Chainlink يواصل البناء والتقدم ويعد الأكبر من حيث نشاط التطوير في آخر 30 يوم!