منصة Robinhood تستحوذ على Bitstamp وتعزز حضورها أكثر في سوق العملات المشفرة

أعلنت منصة التداول الشهيرة Robinhood عن إبرامها اتفاقية للاستحواذ على منصة تداول العملات المشفرة Bitstamp بقيمة 200 مليون دولار.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توسيع نطاق Robinhood في سوق العملات الرقمية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على جذب العملاء المؤسسات عبر تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

تفاصيل الصفقة والشروط التنظيمية:

تبلغ قيمة الصفقة النقدية بالكامل 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في النصف الأول من عام 2025.

إتمام الصفقة يعتمد على استيفاء مجموعة من الشروط التنظيمية المعتادة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

في هذا السياق، لعبت شركة “Barclays Capital Inc” دور المستشار المالي الحصري لشركة “Robinhood”، في حين كانت شركة “Galaxy Digital Partners LLC” المستشار المالي الحصري لشركة “Bitstamp”.

أوضح “يوهان كيربرات”، المدير العام لشركة Robinhood، أهمية هذا الاستحواذ قائلا:

الاستحواذ على Bitstamp يمثل خطوة حاسمة في توسيع أعمالنا في مجال العملات المشفرة. تُعتبر Bitstamp منصة تداول عالمية موثوقة، وقد أثبتت مرونتها خلال مختلف دورات السوق. من خلال تقديم تجربة عملاء متكاملة وآمنة عبر مختلف المناطق الجغرافية، نجح فريق Bitstamp في بناء سمعة قوية بين مستثمري العملات المشفرة الأفراد والمؤسسات.

من خلال هذه الخطوة، تسعى Robinhood إلى تحقيق هدفها الطموح بتوسيع نطاق وجودها خارج الولايات المتحدة.

كما تهدف شركة Robinhood إلى جذب عملاء مؤسسات جدد إلى منصتها، مما يعزز من مكانتها في السوق العالمية للعملات المشفرة.

على الرغم من التدقيق التنظيمي المكثف الذي تواجهه Robinhood، بما في ذلك إشعار “ويلز” الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشأن انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية، فقد شهدت المنصة نمو ملحوظ في إيراداتها من قطاع العملات المشفرة.

حيث ارتفعت الإيرادات إلى 618 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي.

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