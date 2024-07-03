متى الموعد الرسمي لإطلاق صناديق ETF الايثيريوم؟

بعد إعلان الموافقة بشكل رسمي من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق ETF الايثيريوم مازالت لم تتوفر بعد هذه الصناديق في البورصات لغاية اللحظة.

في مقالات سابقة على بيتكوين العرب أشرنا بأنها ستكون حاضرة معنا في هذا اليوم 3 يوليو لكن حدثت تغييرات ومطالبة هيئة SEC ببعض التعديلات في الطلبات المقدمة من الشركات الأمر الذي أخر وأجل الإطلاق في هذا الموعد.

حاليا ووفقا لمحللي “بلومبيرغ” فإن الموعد المرتقب سيكون منتصف الشهر الحالي.

حيث أن الشركات المقدمة بطلب ETF الايثيريوم مطالبة بتقديم تغييرات على طلباتها وتعديلها قبل 8 يوليو.

على أن يتم إعادة تقديمها بحلول 12 يوليو لذا من المرتقب أن يكون موعد 15 يوليو هو الموعد المرتقب لإنطلاق هذه الصناديق بشكل رسمي في البورصة.

وفقا لتقرير حديث صادر من “K33 Research” فإن سعر الايثيريوم من المتوقع أن ينخفض مباشرة مع بدء تداول هذه الصناديق.

وبحسب التفسير المقدم فإنه سيكون هناك بيع للأخبار وذلك بعد تجميع العديد من المستثمرين للايثيريوم طيلة المدة الماضية والذين سيقومون بالبيع بمجرد بدء التداول.

من جهة أخرى تتوقع “Steno Research” أن تجذب صناديق ETF الايثيريوم ما قيمته 20 مليار دولار من التدفقات في سنتها الأولى من التداول.

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