أبلغ مصدران عسكريان "رويترز" بأن قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي استُهدفت بصاروخي كاتيوشا على الأقل. واوضح المصدران إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين. وفي السياق، افاد مصدر أمني لقناة "الجزيرة" بوقوع 4 انفجارات قرب مطار بغداد، يتوقع أنها ناجمة عن هجوم صاروخي.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدران لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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