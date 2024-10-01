الصحة: 95 شهيدا و 172 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات للعدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة 55 بجروح.
وفي بيان آخر، أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد 52 شخصا وإصابة 43 بجروح.
كما أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة البقاع أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 22 بجروح.
كما أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة 48 بجروح.
وأعلن أن غارات للعدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على العاصمة بيروت أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 بجروح.
وأعلن أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل والعاصمة بيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وتسعين شخصا وإصابة مئة واثنين وسبعين بجروح.
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