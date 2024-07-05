إليكم مزيد من التفاصيل حول مدفوعات Mt.Gox: ما هي الخطوة التالية؟

بعد مرور عشر سنوات عن إعلان إفلاسها، بدأت منصة تداول العملات المشفرة البائدة Mt.Gox أخيرا في سداد المدفوعات للدائنين.

وفقا لإعلان صادر عن أمين إعادة التأهيل لشركة Mt.Gox، قامت الشركة بتوزيع مدفوعات بعملة البيتكوين (BTC) والبيتكوين كاش (BCH) على بعض الدائنين في 5 يوليو، عبر منصات تداول عملات مشفرة محددة مرتبطة بخطة السداد.

بدء عملية السداد:

سيستمر أمين Mt.Gox في سداد المدفوعات للدائنين الآخرين عند استيفاء شروط معينة، تشمل تأكيد صحة الحسابات المسجلة، استكمال المناقشات مع منصات تداول العملات المشفرة المعينة، وضمان إمكانية السداد بأمان.

وقد طلب أمين إعادة التأهيل من الدائنين المؤهلين التحلي بالصبر أثناء حل المشاكل.

وتعتزم الشركة استكمال عمليات السداد قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر.

تأتي توزيعات Mt.Gox في وقت تكافح فيه البيتكوين للبقاء فوق مستوى 55,000 دولار، بعد انخفاضها بنسبة 5٪ تقريبا خلال 24 ساعة الماضية.

في المقابل، انخفضت عملة البيتكوين كاش بنسبة 12٪ خلال نفس الفترة الزمنية، حيث استقرت حول 300 دولار وقت كتابة هذا المقال.

تأثير توزيع مدفوعات Mt.Gox على سعر البيتكوين:

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك مخاوف من أن ضغط البيع الناتج عن توزيعات Mt.Gox قد يؤدي إلى تصحيح كبير في سعر البيتكوين.

على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن تحركات البيتكوين من قبل الشركة البائدة MtGox لا تثير القلق ولن تسبب أي ضغط بيع فوري على العملة المشفرة، إلا أن الرسوم البيانية للبيتكوين تشير إلى خلاف ذلك.

هل ستنخفض قيمة البيتكوين أكثر؟

في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، انخفضت قيمة البيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 54,000 دولار، حيث قامت Mt.Gox بتحويل ما قيمته 2.7 مليار دولار من البيتكوين إلى عنوان جديد استعدادا لسداد المدفوعات.

لوحظت حركة مماثلة في مايو عندما انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 4٪ من 70,000 دولار بعد أن قامت Mt.Gox بنقل عملاتها.

مع استمرار عملية السداد، تواجه البيتكوين خطر الانخفاض إلى 50,000 دولار، مع احتمال بيع دائني Mt.Gox لأصولهم بمجرد استلامها.

وقد يتسارع هذا الانخفاض المحتمل نتيجة استمرار الحكومة الألمانية في بيع البيتكوين، حيث قامت بتفريغ ما يقرب من 9641 بيتكوين بقيمة تزيد عن 539 مليون دولار خلال 15 يوم الماضية.

وتظل محفظة العملات المشفرة المرتبطة بالحكومة تحتوي على حوالي 40,000 بيتكوين.

مع استمرار اتجاه سعر البيتكوين للأسفل، بلغت عمليات التصفية في سوق العملات المشفرة ما يزيد عن 660 مليون دولار، ومن المرجح أن تزداد في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، يصر المحللون على أن العملات الرقمية المشفرة الرائدة قد تتجه نحو ارتفاع آخر، حيث لا يزال السوق في حالة صعودية.

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