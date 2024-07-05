الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mt. Gox يعلق على توزيع 141,686 بيتكوين

خرج “مارك كاربيليس”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Mt. Gox”، عن صمته عقب بدء استرداد 141,686 بيتكوين من المنصة المفلسة.

في 5 يوليو 2024، قامت “Mt. Gox” بتحويل كبير يقدر بنحو 47,229 بيتكوين، بقيمة 2.71 مليار دولار، وفقا لشركة “Arkham Intelligence”.

شملت التحويلات تحركات من وإلى محافظ متعددة، مما أثار قلق المجتمع.

عبّر “كاربيليس” عن ارتياحه لاستعادة العملاء لعملات البيتكوين الخاصة بهم بعد أكثر من عقد من الزمن.

كان “كاربيليس” قد واجه تحديات قانونية بعد انهيار المنصة في عام 2014، مما أدى إلى خسارة أكثر من 850,000 بيتكوين، بما في ذلك أموال العملاء.

تسبب خبر إعادة توزيع البيتكوين على الضحايا في ردود فعل كبيرة في السوق، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 54,000 دولار، بينما تجاوز سعر الإيثيريوم 2,900 دولار.

وعزا الكثيرون هذا التراجع إلى توقعات زيادة ضغط البيع الناتج عن توزيع العملات المشفرة من قبل “Mt. Gox”.

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