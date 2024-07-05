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الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mt. Gox يعلق على توزيع 141,686 بيتكوين

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شوقي دليمي 0 تبليغ

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الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mt. Gox يعلق على توزيع 141,686 بيتكوين

خرج “مارك كاربيليس”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Mt. Gox”، عن صمته عقب بدء استرداد 141,686 بيتكوين من المنصة المفلسة.

في 5 يوليو 2024، قامت “Mt. Gox” بتحويل كبير يقدر بنحو 47,229 بيتكوين، بقيمة 2.71 مليار دولار، وفقا لشركة “Arkham Intelligence”.

شملت التحويلات تحركات من وإلى محافظ متعددة، مما أثار قلق المجتمع.

عبّر “كاربيليس” عن ارتياحه لاستعادة العملاء لعملات الخاصة بهم بعد أكثر من عقد من الزمن.

كان “كاربيليس” قد واجه تحديات قانونية بعد انهيار المنصة في عام 2014، مما أدى إلى خسارة أكثر من 850,000 بيتكوين، بما في ذلك أموال العملاء.

تسبب خبر إعادة توزيع البيتكوين على الضحايا في ردود فعل كبيرة في السوق، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 54,000 دولار، بينما تجاوز سعر الإيثيريوم 2,900 دولار.

وعزا الكثيرون هذا التراجع إلى توقعات زيادة ضغط البيع الناتج عن توزيع العملات المشفرة من قبل “Mt. Gox”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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