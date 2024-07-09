جمارك دبي تطلق منصة بلوكشين لتعزيز الكفاءة التشغيلية تواصل الهيئات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة وبالضبط إمارة دبي في تبني والاستخدام الفعال لتقنية البلوكشين. مؤخرا أعلنت جمارك دبي عن إطلاق منصة بلوكشين تساعدها على تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الشفافية داخل إمارة دبي وتحسين المعاملات عبر الحدود. صرح “سلطان أحمد بن سليم”، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بما يلي: إن إطلاق المنصة يعكس التزام جمارك دبي بالابتكار ويتوافق مع استراتيجية حكومة دبي للتعاملات الرقمية. ومن المتوقع أيضا أن تعزز المنصة مكانة دبي كمركز لريادة الأعمال والقدرة التنافسية العالمية. وأضاف: يعكس هذا الابتكار رؤيتنا لجعل دبي مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. نحن نؤمن بأن اعتماد التقنيات الحديثة مثل تقنية البلوكشين سيساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية. وبحسب ذات المتحدث فإن تقنية البلوكشين ستساعد الجمارك على تسهيل مشاركة البيانات بشكل فعال وآمن ومضاد للتلاعب كما سيساهم في زيادة وتعزيز الثقة وتحسين العلاقات التجارية وجعلها أكثر موثوقية وأكثر شفافية. اقرأ أيضا: مالحركة التالية لسعر البيتكوين؟ وهل هناك قمة سعرية قادمة للبيتكوين أم مازالت بعيدة؟ شركة VanEck و21Shares يقودان عمليات تسجيل صناديق ETF الايثيريوم: متى موعد الاطلاق؟

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