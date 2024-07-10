تحضير شركة “Zodia Markets” التابعة لـ “ستاندرد تشارترد” للاستحواذ على شركة كريبتو: التفاصيل هنا

تجري شركة الكريبتو “Zodia Markets”، التابعة لستاندرد تشارترد، مفاوضات للاستحواذ على شركة “Elwood Capital Management”، وهي شركة مدعومة من ملياردير صندوق التحوط “آلان هوارد”.

وفقا لتقرير “بلومبرغ”، فإن هذه الصفقة، التي لم يتم تأكيدها رسميا بعد، من المتوقع أن تُغلق قبل نهاية الشهر الحالي، بينما تبقى التفاصيل المالية وغيرها من التفاصيل الأخرى غير معلنة.

تقدم الشركة المراد الاستحواذ عليها “Elwood Capital” خدمات تداول وتسوية العملات المشفرة خارج البورصات OTC، وتعمل بتراخيص كمزود للأصول الافتراضية وأعمال استثمارية مقرها في جزيرة “جيرسي”، وهي منطقة خارجية تابعة لبريطانيا.

تعتبر هذه الصفقة استراتيجية بالنسبة لـ “Zodia Markets” لأنها ستوفر لها إمكانية الوصول إلى تراخيص جديدة وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى توسيع خدماتها لتشمل تسويات OTC.

بينما شركة “Zodia Markets” هي ذراع وقسم العملات المشفرة التي أنشأتها الشركة البريطانية متعدد الجنسيات ستاندرد تشارترد في عام 2021، كمشروع مشترك بين شركة رأس المال الاستثماري التابعة له ومجموعة BC Technology Group في هونغ كونغ.

على الرغم من إغلاق خدماتها في وقت سابق من هذا العام بسبب انخفاض الطلب على منتجات العملات المشفرة، إلا أن الشركة تمكنت من جمع 36 مليون دولار في جولة تمويل السلسلة أ العام الماضي.

كما حصلت على تسجيل مزود خدمة الأصول الافتراضية في أيرلندا، وتسجيل الأصول المشفرة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في يوليو 2022، والموافقة المبدئية من أسواق أبوظبي العالمية في سبتمبر 2023.

بشكل عام يشير هذا الاستحواذ المحتمل إلى استراتيجية مدروسة من “Zodia Markets” لتعزيز وجودها في سوق العملات المشفرة وتوسيع نطاق خدماتها في مناطق جديدة.

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