انتعاش الريبل واستعادة البيتكوين لمستوى 58 ألف دولار

شهد سعر البيتكوين تحسن مساء يوم أمس الجمعة حيث تجاوز حاجز 58 ألف دولار وظل فوقها منذ ذلك الحين.

كما شهدت العملات الرقمية البديلة ارتفاع ملحوظ، حيث تصدرت العملات الرقمية الكبيرة مثل XRP وADA وDOT وBCH وNEAR هذا الانتعاش.

عانت العملة المشفرة الرائدة من انخفاض حاد يوم 5 يوليو، حيث هبط سعر العملة من أكثر من 58,500 دولار إلى أدنى مستوى له في عدة أشهر عند أقل من 54,000 دولار.

تدخل المضاربون على الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع ودفعوا سعر البيتكوين مجددا إلى 58,500 دولار.

تبع ذلك تقلبات حادة، حيث ارتفعت الأسعار ثم انخفضت بما يقارب 3000 دولار في بداية الأسبوع الجديد.

واصل المضاربون على الارتفاع دفع الأسعار للأعلى، وتمكنت عملة البيتكوين من تجاوز مستوى 59,000 دولار في عدة مناسبات، كان آخرها بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الإيجابية يوم الخميس.

رغم ذلك، فشلت العملة في الحفاظ على هذا الزخم وانخفضت إلى ما دون 57,000 دولار يوم أمس.

إلا أن السيناريو تغير مجددا في وقت لاحق من يوم الجمعة، حيث قفزت البيتكوين إلى ما يزيد قليلا عن 58,000 دولار حيث يتم تداولها حاليا.

اقتربت القيمة السوقية للبيتكوين من 1.150 تريليون دولار، لكن هيمنتها على سوق العملات الرقمية البديلة تراجعت إلى 50.6% وفقا لـ “coingecko”.

انتعاش عملة الريبل XRP:

تحولت معظم العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى اللون الأخضر اليوم.

ارتفع سعر الايثيريوم بأكثر من 2% ويتم تداولها الآن فوق 3,100 دولار.

اكتسبت عملة بينانس BNB نسبة 3% حيث تجاوزت 535 دولار.

كما سجلت سولانا وترون والدوج كوين مكاسب مشابهة.

لكن الرابح الأكبر اليوم من العملات الرقمية الكبيرة عملة الريبل، حيث ارتفع سعر العملة بنسبة 11% ويتم تداوله الآن فوق 0.5 دولار.

هذا وبشكل عام أضافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 50 مليار دولار بين عشية وضحاها، لتتجاوز الآن 2.26 تريليون دولار وفقا لـ coingecko.

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